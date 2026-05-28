スマートリヤビューミラーの画質アップなど、実用性がさらに向上 スバル・フォレスター ツーリング｜Subaru Forester Touring フォレスターは、安心感を提供する先進安全装備、走る愉しさを感じさせる優れた運動性能、とことん使えるユーティリティなどを備え、日常から非日常まで、あらゆるシーンで乗る人の期待に応える正統派SUV。今回の一部改良では、全車標準装備として