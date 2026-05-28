スマートリヤビューミラーの画質アップなど、実用性がさらに向上

スバル・フォレスター ツーリング｜Subaru Forester Touring

フォレスターは、安心感を提供する先進安全装備、走る愉しさを感じさせる優れた運動性能、とことん使えるユーティリティなどを備え、日常から非日常まで、あらゆるシーンで乗る人の期待に応える正統派SUV。

今回の一部改良では、全車標準装備としているスマートリヤビューミラーの画質向上に加えて、ワイヤレス充電器（※）の給電性能強化、ストロングハイブリッド搭載車におけるアクセサリーコンセント（AC100V/1500W）の標準装備化など、実用性と機能性をより充実させた。

※プレミアムS:HEV EX、スポーツEX、スポーツEXブラックセレクションに標準装備

新グレード「ツーリング」は実用的アイテムを標準装備

スバル・フォレスター ツーリング｜Subaru Forester Touring

この一部改良を機に、1.8L直噴ターボエンジン搭載車に新たなグレードとして「ツーリング（税込385万円）」と、高度運転支援システム「アイサイトX」を装備した「ツーリングEX（税込399万3000円）」が設定され、選択肢が拡充した。

エクステリアでは、無塗装ブラックの前後バンパーガードや、ダークメタリック塗装と切削光輝の18インチアルミホイールを採用。インテリアは、シンプルなカラーコーディネイトで仕立て、シート表皮やインテリアトリムはブラックとグレー基調の2色を設定する。アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能や、後席左右のシートヒーター、ETC2.0車載器キットといった実用的なアイテムを標準装備しながら、手の届きやすい価格設定となっている。

スバル・フォレスター ツーリング｜インパネトリム：プラチナ（ブルーステッチ）

フォレスター「ツーリング」「ツーリングEX」の主な仕様

・フロントバンパーガード/リヤバンパーガード/サイドクラッディング（無塗装ブラック）

・インパネトリム/インパネ加飾パネル［ブラック（ブルーステッチ）/シルバー塗装］もしくは［プラチナ（ブルーステッチ）/シルバー塗装］

・ステアリングホイール（本革巻、ブルーステッチ＋ブラック加飾付）

・シフトブーツ（シルバーステッチ）

・シート表皮 ファブリック/トリコット［ブラック（ブルーステッチ）］もしくは［グレー/プラチナ（ブルーステッチ）］

・18インチアルミホイール（ダークメタリック塗装＋切削光輝）

スバル「フォレスター」モデルラインナップ

【1.8Lターボ（177ps/300Nm）搭載車】

・ツーリング：385万円

・ツーリングEX：399万3000円

・スポーツEX：419万1000円

・特別仕様車スポーツEXブラックセレクション：430万1000円

【2.5Lストロングハイブリッド（エンジン160ps/209Nm＋モーター119.6ps/270Nm）搭載車】

・X-ブレイクS:HEV：437万8000円

・X-ブレイクS:HEV EX：452万1000円

・プレミアムS:HEV EX：464万2000円

※価格は消費税込み。EXは高度運転支援システム「アイサイトX」装備車

SPECIFICATIONS

スバル・フォレスター ツーリング｜Subaru Forester Touring

ボディサイズ：全長4655×全幅1830×全高1730mm

ホイールベース：2670mm

最低地上高：220mm（社内測定値）

最小回転半径：5.4m

乗車定員：5人

車両重量：1630kg

総排気量：1795cc

エンジン：水平対向4気筒ターボ

最高出力：130kW（177ps）/5200-5600rpm

最大トルク：300Nm（30.6kgf-m）/1600-3600rpm

トランスミッション：CVT

駆動方式：AWD

WLTCモード燃費：13.6km/L