385万円から買えるスバル新型「フォレスター」が登場！ エントリーグレード「ツーリング」は1.8Lターボエンジン搭載で走る楽しさにも妥協なし【新車ニュース】
スマートリヤビューミラーの画質アップなど、実用性がさらに向上
スバル・フォレスター ツーリング｜Subaru Forester Touring
フォレスターは、安心感を提供する先進安全装備、走る愉しさを感じさせる優れた運動性能、とことん使えるユーティリティなどを備え、日常から非日常まで、あらゆるシーンで乗る人の期待に応える正統派SUV。
今回の一部改良では、全車標準装備としているスマートリヤビューミラーの画質向上に加えて、ワイヤレス充電器（※）の給電性能強化、ストロングハイブリッド搭載車におけるアクセサリーコンセント（AC100V/1500W）の標準装備化など、実用性と機能性をより充実させた。
※プレミアムS:HEV EX、スポーツEX、スポーツEXブラックセレクションに標準装備
新グレード「ツーリング」は実用的アイテムを標準装備
スバル・フォレスター ツーリング｜Subaru Forester Touring
この一部改良を機に、1.8L直噴ターボエンジン搭載車に新たなグレードとして「ツーリング（税込385万円）」と、高度運転支援システム「アイサイトX」を装備した「ツーリングEX（税込399万3000円）」が設定され、選択肢が拡充した。
エクステリアでは、無塗装ブラックの前後バンパーガードや、ダークメタリック塗装と切削光輝の18インチアルミホイールを採用。インテリアは、シンプルなカラーコーディネイトで仕立て、シート表皮やインテリアトリムはブラックとグレー基調の2色を設定する。アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能や、後席左右のシートヒーター、ETC2.0車載器キットといった実用的なアイテムを標準装備しながら、手の届きやすい価格設定となっている。
スバル・フォレスター ツーリング｜インパネトリム：プラチナ（ブルーステッチ）
フォレスター「ツーリング」「ツーリングEX」の主な仕様
・フロントバンパーガード/リヤバンパーガード/サイドクラッディング（無塗装ブラック）
・インパネトリム/インパネ加飾パネル［ブラック（ブルーステッチ）/シルバー塗装］もしくは［プラチナ（ブルーステッチ）/シルバー塗装］
・ステアリングホイール（本革巻、ブルーステッチ＋ブラック加飾付）
・シフトブーツ（シルバーステッチ）
・シート表皮 ファブリック/トリコット［ブラック（ブルーステッチ）］もしくは［グレー/プラチナ（ブルーステッチ）］
・18インチアルミホイール（ダークメタリック塗装＋切削光輝）
スバル「フォレスター」モデルラインナップ
【1.8Lターボ（177ps/300Nm）搭載車】
・ツーリング：385万円
・ツーリングEX：399万3000円
・スポーツEX：419万1000円
・特別仕様車スポーツEXブラックセレクション：430万1000円
【2.5Lストロングハイブリッド（エンジン160ps/209Nm＋モーター119.6ps/270Nm）搭載車】
・X-ブレイクS:HEV：437万8000円
・X-ブレイクS:HEV EX：452万1000円
・プレミアムS:HEV EX：464万2000円
※価格は消費税込み。EXは高度運転支援システム「アイサイトX」装備車
SPECIFICATIONS
スバル・フォレスター ツーリング｜Subaru Forester Touring
ボディサイズ：全長4655×全幅1830×全高1730mm
ホイールベース：2670mm
最低地上高：220mm（社内測定値）
最小回転半径：5.4m
乗車定員：5人
車両重量：1630kg
総排気量：1795cc
エンジン：水平対向4気筒ターボ
最高出力：130kW（177ps）/5200-5600rpm
最大トルク：300Nm（30.6kgf-m）/1600-3600rpm
トランスミッション：CVT
駆動方式：AWD
WLTCモード燃費：13.6km/L