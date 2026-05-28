◆ファーム・リーグ巨人６―３ヤクルト（２８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の浅野翔吾外野手（２１）が２軍降格後初戦で即結果を残した。「６番・中堅」で先発出場。５回２死の第３打席で左前打を放つと、８回先頭の第４打席で右腕・大西に対し、カウント０―１から強振した打球は右翼スタンドへ着弾する２号ソロとなった。「左太もも裏の肉離れ」で離脱した平山に代わり、２３日に今季１軍初昇格。同日の阪神戦か