28日午後、大阪府藤井寺市の中学校の教室内で催涙スプレーを生徒が噴射して、周囲にいた生徒ら5人が病院へ搬送されました。いずれも軽傷と見られています。 午後1時15分ごろ、藤井寺市林にある市立第三中学校で、「催涙スプレーを生徒がまいた」と消防に通報がありました。 警察などによりますと、中学3年生の教室で、男子生徒が護身用で持っていた催涙スプレーを、別の生徒が興味本位で壁に向かって噴射した