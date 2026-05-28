村上が20号アーチとメジャー初盗塁を記録した(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月27日、本拠地でのツインズ戦に「2番・DH」で先発出場し、3試合連発の20号ソロを左中間席へ豪快に放り込んだ。チームは15−2で快勝した。【動画】ついに大台到達！村上宗隆、圧巻の20号アーチをチェックリーグ本塁打争いではこの日、アストロズのヨルダン・アルバレスも19号、20号を放ち、村上と並んでいる。村上は5月中に