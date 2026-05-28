MLB新人記録の村上宗隆、豪快20号より「この日最大の瞬間」は…メジャー初盗塁達成をMLB公式が注目
村上が20号アーチとメジャー初盗塁を記録した(C)Getty Images
ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月27日、本拠地でのツインズ戦に「2番・DH」で先発出場し、3試合連発の20号ソロを左中間席へ豪快に放り込んだ。チームは15−2で快勝した。
【動画】ついに大台到達！村上宗隆、圧巻の20号アーチをチェック
リーグ本塁打争いではこの日、アストロズのヨルダン・アルバレスも19号、20号を放ち、村上と並んでいる。
村上は5月中に20本塁打を達成し、19本塁打のマーク・マグワイア（アスレチックス）とピート・アロンソ（当時メッツ）を抜く1901年の近代野球以降のメジャー新人選手新記録をマーク。
さらに『MLB公式サイト』によれば、5月中に20本の大台に到達したホワイトソックスの選手としては、フランク・トーマス（1994年）、ジム・トーミ（2006年）に続く、球団史上3人目の快挙となる。
また、デビューから55試合で20本塁打到達は、コディ・ベリンジャー(当時ドジャース）が2017年に記録した22本に次ぐ歴代2位タイの記録だという。
そんな中、同サイトは「5得点を挙げた7回の猛攻で放たれたその一発も、この左の強打者にとって、この日最大の瞬間というわけではなかった」と伝えている。村上は6回無死の第4打席で左前打を放つと、二塁への盗塁を成功。これがメジャー初盗塁となり、MLB公式も注目した。
メジャーの歴史に新たな記録を刻んだ村上。今後も背番号「5」から目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。