31日に東京ドームで開催される嵐のラストツアー最終公演を控え、シャープの公式Xなどが28日までに更新され、「デカいテレビで見る方法」を案内し、大きな反響を得ている。公式Xでは「今週日曜の嵐ラストツアー最終公演からの問い合わせを見越して、配信をデカいテレビで見る方法を、あらかじめサポートページで案内してるのえらい」と投稿。公式サイトでの「お知らせネット配信ライブ視聴に関するご注意（2026年5月22日更