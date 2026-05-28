シャオミ・ジャパンは、タブレット「REDMI Pad 2 9.7シリーズ」の4Gモデル「REDMI Pad 2 9.7 4G」を28日に発売した。価格はオープン、市場想定価格はストレージ64GBモデルが27,980円前後、128GBが35,980円前後だが、6月11日まで早割価格として64GBが25,980円、128GBが33,980円で販売されている。カラーはグラファイトグレー/シルバー。 また、発売記念キャンペーンとして6月11日ま