シャオミ・ジャパンは、タブレット「REDMI Pad 2 9.7シリーズ」の4Gモデル「REDMI Pad 2 9.7 4G」を28日に発売した。価格はオープン、市場想定価格はストレージ64GBモデルが27,980円前後、128GBが35,980円前後だが、6月11日まで早割価格として64GBが25,980円、128GBが33,980円で販売されている。カラーはグラファイトグレー/シルバー。

また、発売記念キャンペーンとして6月11日までの期間中、REDMI Pad 2 9.7 4GとREDMI Pad 2 9.7カバー(実売2,980円前後)を同時に購入すると、REDMI Pad 2 9.7カバーを980円で購入できる(※販売チャネルにより実施有無や受け渡し方法は異なる)。

最大120Hzの高リフレッシュレートに対応したディスプレイと、7,600mAhの大容量バッテリーを搭載。「動画視聴からショッピング、電子書籍の閲覧まで幅広く活躍する」というタブレット。

4Gによる通信性能を加えており、SIMカードを契約すると、Wi-Fi環境がない状況でもWebブラウジングやオンライン動画視聴などが楽しめる。

筐体はオールメタルボディ仕上げで、ディスプレイは9.7型、2K(2,048×1,280ドット)のクリスタルクリアディスプレイ。

プロセッサには「Snapdragon 6s 4G Gen 2」を採用。最大2TBまで拡張可能なmicroSDカードスロットを備える。OSはXiaomi HyperOS 3。メモリは4GB。