中日ドラゴンズは選手の育成環境の強化に向け、2軍の本拠地を現在のナゴヤ球場から移転することを決め、移転先となる地方自治体の公募を始めました。三重県内からはすでに桑名市が名乗りをあげています。ナゴヤ球場は1948年に「中日スタヂアム」として完成。ナゴヤドーム完成後、1997年の以降は2軍の本拠地として使用されてきましたが、施設が老朽化しているほか、敷地面積の問題で施設拡張の余地がなく、去年11月に移転先となる地