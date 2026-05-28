YouTuberのヒカル氏による「タモリは面白くない」という発言がネット上で大きな議論を呼んでいる。単なる個人の好みの問題を超えて、世代間のギャップやテレビ史の変遷にまで議論が波及するなか、プロインタビュアー・吉田豪氏はこの騒動の背景にある構造を淡々と分析する。脱力した現在の姿しか知らない世代の視点と、アングラ時代から幾度ものシフトを経てきたタモリという存在の本質。誰もが語りたがる「タモリ論」の核心に