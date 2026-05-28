

YouTuberのヒカル氏による「タモリは面白くない」という発言がネット上で大きな議論を呼んでいる。単なる個人の好みの問題を超えて、世代間のギャップやテレビ史の変遷にまで議論が波及するなか、プロインタビュアー・吉田豪氏はこの騒動の背景にある構造を淡々と分析する。

脱力した現在の姿しか知らない世代の視点と、アングラ時代から幾度ものシフトを経てきたタモリという存在の本質。誰もが語りたがる「タモリ論」の核心に迫る。

みんかぶプレミアム連載「吉田豪の月イチ気になる話。」



「タモリは面白くない」発言に世間が引っかかった構造

初期タモリは“ブラックさ”が際立っていた

『笑っていいとも！』による毒気のチューニング

YouTuberのヒカル氏による「タモリは面白くない」発言による炎上がいまはさすがに落ち着いてきましたけど、これってすごく単純な話なんですよね。彼の世代からすれば、タモリさんをリアルタイムで面白いものとして受け止められないのは当然で。『タモリ倶楽部』も見たことないってことだったし、『笑っていいとも！』も番組の末期を見たぐらいだとしたら、**『ミュージックステーション』での「完全に脱力してアーティストの邪魔をしない司会者としてのタモリ」**や、せいぜいNHKの『ブラタモリ』なんかでの「ちょっと頭の良さそうなことをしているタモリ」しか見てないわけじゃないですか。たまにイグアナのモノマネをやってみせたところで、文脈を知らない人間からすれば戸惑うだけに決まってるんですよ（笑）。だから、彼が「面白くない」と言ったこと自体には、その世代ならそうだろうなとしか思わない。ただ、今回の件で引っかかったのは、彼の中に「みんなが気を使って言えないでいることを、俺が思い切って言っちゃいますよ、ほら！」というイキリ感がすごく出ていたことですよね。その態度が鼻についたんだと思います。そして、いざ反論されたら「いや、場を成立させる能力とかは認めてるし、すごい人だって言ってますよ。あなた、切り抜きを見ただけで動画をちゃんと見てないでしょ」みたいなカウンターまで用意している。その、知識が浅いのにかましてやろうとする**“YouTuberしぐさ”**みたいなものが、世間の反発を招いたって構造なんじゃないですかね。でもまあ、そこに同席していたキングコング梶原さんが同調しなければそこまでの騒ぎにもならず、「またYouTubeがなんか言ってるなー」程度の反応でしかなかったはずだから、ヒカルさんが「今思うとタモリ論争は全部カジサックが悪い」って言ってたのも正解だと思います（笑）。戦犯はカジサック！---タモリさんを語るときには、どうしても「世代差」が大きく関係してくるんですよね。ボク自身、タモリさんが芸能界に登場した瞬間をリアルタイムで目撃しているわけではないですから。ただ、当時の『金曜10時！うわさのチャンネル!!』を調べていくと、非常に興味深いんですよね。和田アキ子とザ・デストロイヤーの番組として有名ですけど、芸人枠としてはタモリさんが出ていて、あのねのね、せんだみつお、湯原昌幸といった面々が揃っていた。これらの人たちの共通点って、誰もちゃんとした師匠のいない、いわば**「野良の芸人」**なんです。そういう野良の人たちが一気に出てきた時代でも、タモリさんは大人だったし、ちょっと毛色が違ったんですよね。いわゆるアイパッチ時代のタモリさんは、完全に大人向けというか、ある程度の知性がないと分からないギャグをやっていました。持ちネタの「四カ国語麻雀」もそうですし、回収騒ぎになったアルバム『タモリ3 戦後日本歌謡史』なんかもそうです。そしてブラックであり差別的でした。初期の口の悪さも凄まじくて、**ヒカルさんが言ってるような、「人をいじらない無難に場をまとめるタモリ」じゃなかった**んですよ。---そんな先鋭的なアングラ芸人だったタモリが、だんだんと変わっていきます。ボクの世代だと、サングラスにポマードべったりのオールバックだった時代の『今夜は最高！』とか初期『いいとも！』の頃の、まだギラついていたタモリさんがいちばん印象的ですね。あの頃は、初期の放送禁止なネタばかりだったところから、テレビというメディアで**「どこまでなら『アリ（許容）』とされるか」**を試していた時期だったんだと思います。外からの批判もそうですけど、テレビの枠内で機能するギリギリの毒気を探して、そこにチューニングしていったわけです。ただ、毎日生放送で『テレホンショッキング』をやる以上は、強制的にあらゆるゲストと話さざまをえなくなったことで状況が変わっていきます。明石家さんまさんが悪ふざけで、当時タモリさんが敵視していたオフコースの小田和正をゲストに呼んで伝説の放送事故のようになった回もあったんですが、あの辺りをきっかけにタモリさんは徐々に毒気を抜いて、**力を抜いたトーク術へとシフトしていく**ことになります。で、ここで学んじゃったわけですよね、無駄に敵を作っていくと番組が成立しなくなるってことに。だから1980年代半ばぐらいに、一回「タモリはつまらなくなった」と言された時期があるんですよ。そこからさらに段階が進むと、今度は「つまらないとされている『いいとも！』の中から、斜めの目線で面白い瞬間を探す」という見方に視聴者側が変わっていくんです。基本的には力を抜いているタモリさんが、たまに本気でナイフを抜く瞬間を探す、というノリですね。ボクも正直そんな感じで見てました。