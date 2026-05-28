「広島４−５ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）

広島は２試合連続の逆転負け。持丸泰輝の３号ソロで二回に先制し、三回は名原典彦が適時打。先発の森翔平は６回１失点と好投したが、２点リードの七回に守備の乱れもあって４点を失った。デイリスポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「守りと継投の歯車が微妙にズレていた」と分析。投手起用で持論を展開した。

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前夜に続き、終盤の守備のミスが致命傷となり連敗となった。これまでは多少のミスが出ても大事な場面で投手陣が踏ん張っていたが、交流戦に入ってからはカバーし切れなくなっている。この試合は、守りと継投の歯車が微妙にズレていた。

２点リードの七回１死一塁。小川の三ゴロ併殺コースを坂倉が二塁へ悪送球し、一、三塁とピンチが広がった。ここで右打者が並ぶ打順だっただけに、友杉を迎えた場面で左腕の高から遠藤へ交代すべきだった。結局、友杉を歩かせ満塁となって遠藤にスイッチ。西川に同点打を浴びた。

最も悔いが残るのは、追いつかれ２死二、三塁の場面で５番の佐藤を迎えた場面だ。左の佐藤に対し、塹江を投入すべきだっただろう。結局、遠藤が暴投と適時打で２点を勝ち越された。同点で踏みとどまれば、まだ勝機は十分に残されていた。

終盤の１点を防ぐためにもっと大胆にワンポイント起用を使ってもいいのではないか。先発・森が荒れ気味の投球ながら６回１失点と試合をつくり、打線も理想的に加点していただけに、悔いの残る敗戦となった。