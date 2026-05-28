北海道留萌市の女子高校生（当時１７歳）が旭川市郊外の神居大橋から転落し殺害された事件で、殺人などの罪に問われた同市の無職内田梨瑚（りこ）被告（２３）の公判が２７日、旭川地裁で行われ、共犯とされる知人の女受刑者（２１）（殺人罪などで懲役２３年が確定）が証人として出廷した。

女受刑者は「内田被告が被害者の肩甲骨を両手で押した」と述べ、殺人罪を否認する内田被告側の主張と食い違う証言をした。

女受刑者は内田被告に「舎弟」と呼ばれ、事件でも２人は共謀したとされている。女受刑者はこの日、内田被告とついたてで隔てられた状態で、計約２時間半にわたって証言した。

起訴状などによると、内田被告は２０２４年４月１９日未明、女子高校生を橋の欄干に裸で座らせ、「死ねや」などと迫って約１３メートル下の石狩川に転落させ、溺死させたなどとされる。内田被告側は２５日の初公判で、「橋の上に現金４０００円と携帯電話を置いて立ち去った。その時、女子高校生は欄干の外側に立っていた」とし、その後に「叫び声と大きな音がした」などと主張している。

女子高校生の転落直前の様子について、女受刑者は詳細に証言した。

女受刑者は、女子高校生に裸になって欄干の上に座るように言ったのは内田被告だと証言。女子高校生が欄干の外側にはみ出た板の上に立つ状態になった際、内田被告と２人で２０回以上、「早く落ちろ、自分で死ねや」「落ちろや」などとどなったとした。

その後、深呼吸して上体を前に傾けた女子高校生の肩甲骨を内田被告が押すと、「目の前から一瞬で消えた」という。女子高校生が何かにつかまる様子が見え、欄干の隙間から手を伸ばしたが届かず、「キャー」という叫び声と「バン」という音がして、川に落ちたと思ったという。橋の上に現金などを置いてきたという内田被告側の主張も否定した。

女受刑者は、内田被告から捜査に黙秘するよう指示されていたと説明。しかし、女子高校生の遺族の調書や遺体の写真を見て「大切にされていた被害者を私がこの姿にしたと感じ、本当のことを言わなければいけないと思った」と語った。内田被告の調書も読んだといい、「梨瑚さんの調書はでたらめで全部うそ。被害者は自分で落ちていない。私だけでも本当のことを話したいと思った」と述べた。