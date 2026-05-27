【モデルプレス＝2026/05/27】東京・品川プリンスホテル ステラボールにて5月22日より上演されている舞台「ガチアクタ」の公式サイトが、5月27日に更新された。俳優・今牧輝琉の怪我によるキャスト変更を発表した。【写真】上演中に負傷の主演俳優、怪我する2日前の近影◆舞台「ガチアクタ」キャスト変更・2日間の公演中止発表サイトでは「舞台『ガチアクタ』出演者に関する重要なお知らせ」とし、「5月26日（火）18：30公演上演中