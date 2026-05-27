ブレイキングダウンの元人気選手で、ＹｏｕＴｕｂｅｒのノッコン寺田が２７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ノッコンと嫁コン」を更新。退院したことを報告するとともに、高熱の原因を明かした。２５日に緊急入院していたことを報告していたノッコンは妻とふたりで動画に登場。「ご心配をおかけしました」と退院したことを伝えたうえで、「マックス４１度まで高熱が出て。やばいなと。リンパとアキレス腱が痛かった。病院３つ行