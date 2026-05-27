ブレイキングダウンの元人気選手で、ＹｏｕＴｕｂｅｒのノッコン寺田が２７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ノッコンと嫁コン」を更新。退院したことを報告するとともに、高熱の原因を明かした。

２５日に緊急入院していたことを報告していたノッコンは妻とふたりで動画に登場。「ご心配をおかけしました」と退院したことを伝えたうえで、「マックス４１度まで高熱が出て。やばいなと。リンパとアキレス腱が痛かった。病院３つ行ったけど（原因が）分からんと言われて。『大きい病院いってください』と言われ、本日、退院できました」とうなずいた。

病名についても言及。「何かを調べてもらったら、足に菌が入る蜂窩織炎という病気らしくて。原因が水虫…。ほんまに今世紀最大やばかった。（水虫は）けっこう放っていた。検査やってもらったら１分くらいで、『めちゃくちゃ水虫いてましたね』と言われて」と、原因を明かした。

「蜂窩織炎って敗血症とかになる」と危険性にも触れ、「まじでやばい。高熱、汗、リンパが腫れた。すねが痛くて。皆さんもマジで気を付けてほしい」と呼びかけていた。