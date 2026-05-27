タレントのつちやかおり（61）が25日、Instagramを更新。元夫の布川敏和（60）や孫たちが集合した家族ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】“総勢10人”つちやかおりの家族ショット（複数カット）1991年に布川と結婚し、俳優の長男・隼汰、モデルの長女・桃花、グラフィックデザイナーの次女・花音、3人の子どもに恵まれたつちやだが、2014年に離婚。その後も布川と交流する様子をInstagramで発信しており、敬老の日