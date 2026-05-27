タレントのつちやかおり（61）が25日、Instagramを更新。元夫の布川敏和（60）や孫たちが集合した家族ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】“総勢10人”つちやかおりの家族ショット（複数カット）

1991年に布川と結婚し、俳優の長男・隼汰、モデルの長女・桃花、グラフィックデザイナーの次女・花音、3人の子どもに恵まれたつちやだが、2014年に離婚。その後も布川と交流する様子をInstagramで発信しており、敬老の日に孫たちから手作りのプレゼントをもらった写真や、長女家族と食事を楽しむ様子なども投稿してきた。

元夫・布川敏和や子ども家族総勢10人が大集合

2026年5月25日の更新では、布川や子ども・孫たちが集合した家族ショットを公開。「みんな集結出来る日に合わせたら遅くなっちゃったけど、孫1号2号の誕生日。孫2号と3号の端午の節句。祝えたー。レンタル回転寿司。楽しいー！プレゼントであふれ返る部屋。孫にはどうしても甘くなるね」とつづり、家族団らんの様子を伝えている。

この投稿にファンからは、「みんなで集まったんですね。楽しそうです」「フックンfamilyが集まりステキな1日でしたね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）