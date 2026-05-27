18歳の長女への暴行容疑で5月25日に現行犯逮捕された阿部慎之助氏（47）は翌日に会見を開き、巨人監督からの辞任を発表した。警察では「姉妹でケンカしているところを『静かにしろ』と言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と供述し容疑を認めたという。

【当日の表情】足を肩幅に開き、憮然とした表情の阿部氏。18歳の長女の手紙が読み上げられるのを聞く間、目は泳いでいた…

深夜0時過ぎの釈放から半日後、硬い表情で都内の会見場に姿を現した阿部氏は黒いスーツに黒のネクタイ姿。どうにか落ち着いて振舞おうとしていたが、内心はかなり動揺していたのだろう。身体の前で組んだ左手の親指が何度も動いていた。不安や動揺に押しつぶされそうになる自分の気持ちをなだめるように、反対の手を何度も指で触っていた。



会見で涙を見せた阿部慎之助氏 ©時事通信社

「私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました」

その親指がひと際せわしなく激しく動いたのは冒頭の謝罪の中で、プロ野球関係者や会社という言葉を語った時だった。巨人一筋に生きてきた阿部氏にとって、今回の騒動は「プロ野球と巨人軍に迷惑をかけた」ことが最大のショックだったのだろう。

「本当に申し訳ございませんでした」

「とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいです」と述べると、その場ではなく、一歩後ろに下がって深々と頭を下げた。突然の辞任、しかも現役監督が逮捕されるという前代未聞の事態を引き起こしたことへの謝罪を深く表明しようという意志が現れていた。

長女や家族に謝罪の言葉はなく「家族のトラブル」と表現

しかし一方で、暴行事件の当事者である長女や家族に対する謝罪の言葉はなかった。「まぁ私の家族のトラブルで」という言い方は会社への謝罪に比べると口調も軽く、児童相談所に通報したという長女については「娘も高校3年生という年頃なので、温かく見守っていただければ」と口元を固く結ぶに留めた。

現行犯逮捕に至る詳細な経緯やその後のやりとりが明らかになっていないため真相はわからない。長女の手紙に父親を責める言葉はなく、むしろ自分の判断ミスと言わんばかりの内容であり、それを聞く阿部氏の表情は憮然としたものだった。阿部氏からは長女との関係性において自分だけが悪いとは思っていないようにも見える。

代理人から18歳の娘による手紙が読み上げられている間、阿部氏は憮然とした表情で視線を落とし、両足を肩幅よりやや大きく開いてしっかりと立っていた。左手の親指が細かく動いて組んでいた右手を触り続けていたが、身体が揺れることはなかった。

その姿からは自分がやってしまったことを後悔するというよりは、行為の事実は認めるもののまだ頭の整理が追い付いていない印象を受けた。

「（辞任は）もちろんそうですし、今朝山口（寿一）オーナーにもお会いして、それを受理して頂きました」

監督辞任について聞かれると、阿部氏は両手を組み直し、右手で左手を強く握りながらそう辞任を認めた。固く握りしめられた両手は、巨人の監督を辞めるという決断の辛さを表していたのだろう。

最大の動揺を見せた25秒の沈黙

この会見で阿部氏が最大の動揺を見せたのは、シーズン途中で離れるチームへの思い入れを聞かれた時だった。

「いやぁ……」と口ごもり、口元が歪み言葉が出てこない。25秒という長い沈黙の中、抑えきれなくなった感情が涙とともにあふれ出した。それでも涙をぬぐい、鼻をすすりながら声を絞り出すように「こういう形で去るということは、本当にご迷惑をかけているなと思います」と言い切った。自分が巨人にとっての迷惑になるだなんて想像したこともなかったのではないかと思わせる苦悩ぶりだった。

チームと話ができたのかと聞かれた時に口から出た「橋上（秀樹）さんとは話せたのですが、もうなんて言っていいかわかんなかったので……。ごめんなさい」という一言と、その落ち着かない仕草が巨人軍前監督の本音の全てを示しているように見えた。

（岡村 美奈）