2021年3月31日にTOKIOを脱退し事務所を退所して以降、事実上の芸能界引退状態となっている長瀬智也が、モデルの滝沢眞規子のYouTubeに出演し、公開から1週間で動画は300万回再生を超えた。【写真】リラックスした様子の長瀬智也臨床心理士の岡村美奈さんが、コメントに「カッコいい」という言葉が集まる理由について分析する。＊＊＊長瀬智也さんが、TOKIOを脱退して以降、メディアの前に姿を見せることは滅多になかっ