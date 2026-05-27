世界的歌姫として知られるシャキーラとナイジェリア人の歌手バーナ・ボーイが歌う北中米ワールドカップの公式ソング『Dai Dai』のミュージックビデオに、日本代表MFの久保建英が出演し、話題を呼んでいる。レアル・ソシエダのMFは、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ、フランス代表FWキリアン・エムバペ、イングランド代表FWハリー・ケイン、ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドといったワールドクラスのスターたちと共