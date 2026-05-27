元ＡＫＢ４８・西野未姫が５月８日に出産した第２子男児の名前を公開した。２７日までに自身のインスタグラムを更新した西野は「山本家第二子の名前は山本頑馬（がんば）くんです」と第２子の名前が決定したことを報告。「１人目の時とは違ってたくさん候補をだしてギリギリまで悩んで決めました！！山本家って？って思った時に、どんな時でも『にこっり』みんなで協力して『がんば』る家族という事でけーが名付けました」と