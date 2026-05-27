日本製鉄は5月26日、発明協会による令和8年度全国発明表彰において、「鋼橋・港湾設備の長寿命化に資する塗装用耐食鋼の発明」で「発明賞」を受賞したと発表した。塗装欠陥部の腐食抑制機構○受賞の概要受賞者は、上村隆之氏(元 日本製鉄 技術開発本部 鉄鋼研究所 材料信頼性研究部長)、鹿島和幸氏(日本製鉄、日鉄テクノロジー出向 知的財産事業部 西日本知的財産推進部 主幹)、幸英昭氏(元 新日鐵住金 技術開発本部 鉄鋼研究所 材