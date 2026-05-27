飲食チェーン『PRONTO(プロント)』は、2026年6月9日からカフェタイム(モーニングタイムおよびサカバタイム除く)限定で、RIZAP監修のサラダ2種「たんぱく質が摂れる バジルチキンとアボカドのサラダ」「たんぱく質が摂れる グリルチキンとビーンズのサラダ」(各税込935円〜)を発売する。いずれもテイクアウト可能。今回のコラボサラダは、「健康のためにサラダをメインにしたいけれどすぐにお腹が空いてしまう」「味が単調で続かな