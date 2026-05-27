お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に27日、出演。巨人阿部慎之助監督が25日に18歳の長女に暴行を加えたとして現行犯逮捕後に釈放され、26日に辞任を表明した件で、長女を思いやった。山里は「親子げんかでこんなことになると思ってなかった。ふだんは仲良くしている。常習性もないという中で、このことの誤解が手紙で解けたという中で、それでも辞任、お父さん