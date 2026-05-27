読売テレビの佐藤佳奈アナウンサー（29）が27日、自身のインスタグラムを更新し、7月末での同社退社を発表した。「いつもあたたかく見守ってくださっている皆さまへご報告です」と書き出し、「私佐藤佳奈は、7月31日をもって読売テレビを退社いたします。新しい道に進むことを決めました」と報告した。「あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、本当に幸せな7年間でした」とつづった。