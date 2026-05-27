読売テレビの佐藤佳奈アナウンサー（29）が27日、自身のインスタグラムを更新し、7月末での同社退社を発表した。

「いつもあたたかく見守ってくださっている皆さまへご報告です」と書き出し、「私佐藤佳奈は、7月31日をもって読売テレビを退社いたします。新しい道に進むことを決めました」と報告した。

「あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、本当に幸せな7年間でした」とつづった。

「今後の活動については、お伝えできるタイミングで改めてご報告させていただきます」としたうえで「読売テレビアナウンサーとしての最後のテレビ番組出演は、5月29日(金)放送の『音道楽√』になります」とあかした。

なお、podcast番組「酒のさかなにショコっとどうぞ」は7月配信まで継続し、最終回は7月31日になるという。「最後まで、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

佐藤アナは千葉県市川市出身、慶大法学部卒業後、2019年4月1日付で、読売テレビに入社。入社2年目から「朝生ワイド す・またん!」にレギュラー出演するなど、「情報ライブ ミヤネ屋」「音道楽√」にレギュラー出演している。