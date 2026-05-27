女優の星野真里（44）の長女で、国の指定難病「先天性ミオパチー」と診断されたふうかさん（10）のインスタグラムが27日までに更新され、夫で元TBSアナウンサーで東京都議の高野貴裕氏（46）、女優の泉ピン子（78）を交えた4ショットが披露された。「観劇の思い出写真です泉ピン子さん、佐藤隆太さん、あめくみちこさん、そして母・星野真里が出演する舞台『声舞劇！就活を始めた途端、55歳の息子が帰ってきました』公演前に