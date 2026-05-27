読売テレビの佐藤佳奈アナウンサー（29）が27日、自身のSNSを更新し、7月末に退社することを発表した。【画像】読売テレビ佐藤佳奈アナ、退社発表感謝のメッセージ（全文）佐藤アナは「ご報告です。私佐藤佳奈は、7月31日をもって読売テレビを退社いたします。新しい道に進むことを決めました」と伝え、「あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、本当に幸せな7年間でした」と感謝をつづ