「なんとなくだるい」「しっかり休んだはずなのに疲れが抜けない」――そんな不調を感じたことはないでしょうか? だるさは、多くの人が日常的に感じている身近な不調のひとつです。一方で、その原因については「疲れや寝不足」といったイメージが先行し、深く考えられていないケースも少なくありません。そこで今回は、20〜60歳の男女300名を対象に、「だるさ」に関するアンケートを実施。調査結果をもとに、だるさの背景にある要