コルベットの一部変更と価格改定ゼネラルモーターズ・ジャパンは5月21日、ハイパフォーマンス・スポーツカーである『シボレー・コルベット』の一部仕様変更および価格を改定して同日より発売した。【画像】シボレー・コルベットMY2026モデルと限定車『アメリカ・アニバーサリー・エディション』のディテール全40枚8代目となる現行コルベットは、このマイナーチェンジで、コックピットデザインを大幅に刷新。最新テクノロジーの導