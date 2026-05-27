コルベットの一部変更と価格改定

ゼネラルモーターズ・ジャパンは5月21日、ハイパフォーマンス・スポーツカーである『シボレー・コルベット』の一部仕様変更および価格を改定して同日より発売した。

【画像】シボレー・コルベットMY2026モデルと限定車『アメリカ・アニバーサリー・エディション』のディテール 全40枚

8代目となる現行コルベットは、このマイナーチェンジで、コックピットデザインを大幅に刷新。最新テクノロジーの導入で大きな進化を遂げた。



シボレー・コルベットの仕様変更と価格改定を実施、アメリカ建国250周年記念限定車を発表。 ゼネラルモーターズ・ジャパン

また、今回の改良にあわせて、アメリカの建国250周年を記念した特別限定車『シボレー・コルベット・アメリカ・アニバーサリー・エディション（America Anniversary Edition）』が国内20台の限定で登場した。

改良新型『シボレー・コルベット』の価格は、1535万円（クーペ2LT）から1960万円（コンバーチブル3LT）となる。また、限定車『アメリカ・アニバーサリー・エディション』の価格は1985万円となる。

なお、全国のシボレー正規ディーラーネットワークでは、6月6・7日に『新型コルベット・デビューフェア』が開催される。

ドライバー中心にコックピットデザインを深化

今回の仕様変更ではドライバーを中心に設計されたコックピットデザインが一新された。

『12.7インチセンタースクリーン』、『14インチドライバーインフォメーションセンター』に加え、新たに『6.6インチ補助タッチスクリーン』が採用された。



シボレー・コルベット（MY2026モデル） ゼネラルモーターズ・ジャパン

3画面がドライバーを包み込むようなレイアウトにより、少ない視線移動量で、走行距離やパフォーマンストラクションマネジメントなどの情報を、グラフィカルなアニメーションで確認できるようになった。

各種操作系ボタンはドライバー寄りに配置され、センターコンソールの形状も最適化がなされた。

『カップホルダー』にはアンビエントライトが施され、底面にはコルベットのシグネチャー『クロスフラッグロゴ』が刻印されている。

『ワイヤレスチャージングトレイ』は、携帯端末の落下や置き忘れを防止するため、空調スイッチ下の視認性の高い場所に移設され、端末を挟み込むような構造に改良されたほか、助手席側にグラブハンドルが追加された。

走りを楽しむ最新テクノロジー

新型コルベットでは、車内データをリアルタイムで分析、全ての走行セッションを高画質で記録する『パフォーマンスデータレコーダー（PDR）』の機能が強化され、サイド・バイ・サイドで比較・分析できる機能が追加された。

また、従来は『コルベットEレイ』や『コルベットZ06』などの上級モデルにのみ搭載されていた『パフォーマンスアプリ』が標準装備になった。



シボレー・コルベット（MY2026モデル） ゼネラルモーターズ・ジャパン

操作系では、ドライバー左側手元にドライブモードのセレクトスイッチが配置され、シーンに合わせて『ツアー』、『スポーツ』、『トラック』、『ウェザー』から選択できるほか、エグゾースト音やステアリングフィールなどを細かく設定できる『マイモード』や、サーキット走行に適した『Zモード』を搭載する。

右手側に新設された『6.6インチタッチスクリーン』では、『パフォーマンス・トラクションコントロール（PTM）』やトリップメーターなどの各種情報が表示される。

グーグル・ビルトイン搭載でコネクティビティ機能強化

インフォテインメントシステムには、車両が常時インターネットと接続される『グーグル・ビルトイン』が搭載された。

これにより、『グーグル・マップ』や『グーグル・アシスタント』、『グーグル・プレイストア』を通じて様々な機能を利用でき、エアコンの温度調整やナビゲーション操作、音楽再生、メッセージ送信、通話などの各種操作が音声で行えるようになった（『グーグル・ビルトイン』ので使用するデータ通信は新車から8年間無償で利用可能）。



シボレー・コルベット（MY2026モデル） ゼネラルモーターズ・ジャパン

また、専用の『マイシボレー』アプリをスマートフォンにダウンロードすることで、離れた場所から車両の状態や空調の操作などが可能となった。

限定車『コルベット・アメリカ・アニバーサリー・エディション』

今回の改良とともにリリースされた『シボレー・コルベット・アメリカ・アニバーサリー・エディション』は、1776年のアメリカ独立宣言から250年を記念した20台限定のモデルで、右ハンドルの『クーペ3LT』をベースとする。

エクステリアは『アークティックホワイト』のボディに、レッドとブラックの『フルレングスデュアルレーシングストライプ』を採用する。



シボレー・コルベット・アメリカ・アニバーサリー・エディション ゼネラルモーターズ・ジャパン

また、エッジレッドの『ブレーキキャリパー』や『エンジンカバー』、そして『20スポークブライトマシーンドフェイス鍛造アルミホイール』を特別装備し、アメリカの情熱とパワー、そしてモータースポーツでの輝かしい勝利を呼び起こす仕立てとなっている。

インテリアは『アドレナリンレッド』のカラーに『ステルスインテリアトリムパッケージ』を組み合わせ、日本独自の専用オーナメントが配置される。