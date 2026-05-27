「広島１−３ロッテ」（２６日、マツダスタジアム）

「日本生命セ・パ交流戦２０２６」が開幕し、広島は逆転負けで黒星発進となり、名原典彦外野手（２５）は試合後に涙した。１−１の八回２死二、三塁。代打・ソトの右翼方向への飛球をモンテロ、菊池、名原が追いかけ、最後に飛びついた名原の前に白球が落ち、２者が生還した（記録は右前２点適時二塁打）。試合後、名原は目に涙を浮かべ「一番、悔しい」と唇をかんだ。この日が本拠地デビュー戦だった若鯉。悔しさを成長の糧としないわけにはいかない。

試合後のベンチ裏。名原は数十秒の沈黙の後、必死に言葉を絞り出した。「（野球人生の中で）一番、悔しいです」。目には、涙がたまっていた。一瞬の迷いが、逆転での黒星につながった。

１点を失い、１−１で迎えた八回２死二、三塁だ。代打・ソトが放った打球は、右翼方向に高く上がった。二塁手・菊池、一塁手・モンテロが背走。右翼手・名原も前進した。誰が捕球をするのか。白球は最後、左手を伸ばして飛びついた名原の前で弾んだ（記録は右前２点適時二塁打）。その間に２者が本塁を駆け抜けた。

「二塁が菊池さんで守備範囲が広い。声を出せずに、菊池さんの場所を見てしまっていたから、一つ遅くなった」

この日、支配下登録後、初めて９２の背番号をつけてグラウンドに立った。本拠地デビュー戦。しかも、飛球は八回が初めてだった。終盤の緊張感が高まる場面でもあった。冷静になれず、声を出せなかったことも捕球できなかった原因の一つとした。

ベンチに戻ると赤松守備走塁コーチと話し込んだ。九回、ベンチに下がっても同コーチの言葉に、熱心に耳を傾けた。

「ああいう間の打球は外野が優先。声をしっかり出せるように。そしてしっかり捕りに行く。普通に捕りに行ったら、捕れる打球。そういう話をしてもらいました」。悔しさを胸にしまい、自分に言い聞かせるように言葉を紡いだ。

赤松コーチは「高く上がった時は、『菊さんが来るんじゃないか』って思うんじゃなくて、まずは自分で行く。彼にはそう説明しました。この経験を絶対に生かさないといけない」と話した。

２１日に支配下登録された。２２日からの中日３連戦では、プロ初安打初打点を含め３試合連続複数安打を記録。２４日は右翼への邪飛を、フェンスに激突しながら捕球する好守もあった。

勝利だけを求められる１軍の舞台。地元で味わった悔しさを、必ず生かす決意だ。

「特に僕は、足と守備が売り。ああいうプレーをしてしまうと、チームが負けてしまう。次がもしあれば、この反省を生かしていきたい。同じ失敗はもう二度としない」

この夜に流した涙で、名原はもっと強くなる。