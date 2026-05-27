ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ・松田元太の妹で、ガールズグループ「ＵＮ１ＣＯＮ」のＫＯＫＯＲＯが、家族でお祭りを楽しむ様子をアップした。２７日までに自身のインスタグラムを更新し「浅草三社祭に行った時！！！浅草寺さんでお参りもしたんだ」という。人力車も乗ったそうで「パパと一緒に人力車も乗ったのーーー！！！」と２ショットを披露。写真は母親が撮影したと明かし「ママはカメラマンさんのように追いかけて写真撮