Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ・松田元太の妹で、ガールズグループ「ＵＮ１ＣＯＮ」のＫＯＫＯＲＯが、家族でお祭りを楽しむ様子をアップした。

２７日までに自身のインスタグラムを更新し「浅草三社祭に行った時！！！浅草寺さんでお参りもしたんだ」という。

人力車も乗ったそうで「パパと一緒に人力車も乗ったのーーー！！！」と２ショットを披露。写真は母親が撮影したと明かし「ママはカメラマンさんのように追いかけて写真撮ってくれたりした笑笑」とほほえましい家族の様子を明かした。

この投稿には、ＫＯＫＯＲＯや松田のファンが大興奮。「家族みんな仲良しで良いね！」「パパが…若い」「ママ追っかけて撮ってたの！？」「家族仲良くて素敵。松田家だいすき」「松田家大好きすぎる〜！！」「パパと仲良し〜そして、写真を撮ってくれるママ優しい〜」「パパイケメンなの伝わる」「パパかっこよすぎる！伝わってくるよ！笑」とほっこりしていた。

ＫＯＫＯＲＯは昨年１月放送のＴＢＳ系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」の人気企画「透明カラオケボックス」に参加し、松田の妹であると告白。ＹＯＡＳＯＢＩの「夜に駆ける」を熱唱し、ネット上では「妹歌上手すぎるわ」「お兄ちゃんとそっくり」「鼻から上が似てる」と話題を集めた。