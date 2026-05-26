大谷翔平の“移動シーン”に反響ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、ある高級車から降り立つ姿がSNSで注目されています。スタジアムに到着した際の一コマで、その存在感のある佇まいが話題を呼びました。大谷選手が選んだのは、どのような一台なのでしょうか。大谷選手はこれまでもテスラやポルシェなど、さまざまな愛車に乗る姿が話題になってきました。【画像】超カッコイイ！「大谷翔平」と「超高級セダン」を画像