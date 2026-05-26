大谷翔平の“移動シーン”に反響

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、ある高級車から降り立つ姿がSNSで注目されています。スタジアムに到着した際の一コマで、その存在感のある佇まいが話題を呼びました。大谷選手が選んだのは、どのような一台なのでしょうか。

大谷選手はこれまでもテスラやポルシェなど、さまざまな愛車に乗る姿が話題になってきました。

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そんななか、今回スタジアムに到着した際に降り立ったのは、ベントレーのラグジュアリーサルーン「フライングスパー」でした。

フライングスパーは、イギリスの高級車ブランド・ベントレーが手掛ける4ドアサルーンで、走行性能と快適性を両立したフラッグシップモデルです。

グレードは通常モデルのほかにマリナー、スピード、アズールが設定されており、今回の車両は外観からマリナー仕様とみられます。

現行シリーズは2005年に再定義され、最新の4代目は2024年に発表。マリナーは2021年に初設定され、4代目の登場に合わせてデザインや仕様が刷新されています。その後も年次改良が続けられ、細かなアップデートが加えられています。

ボディサイズは全長5316mm×全幅2220mm×全高1474mm、ホイールベース3194mm

という堂々としたプロポーションながら、サイドラインは滑らかに仕上げられています。

外装には伝統的な丸型4灯ヘッドライトのほか、マリナー専用のダイヤモンドパターンのグリルや「MULLINER」エンブレム入りウイングベント、22インチホイールを採用。解錠時にはフライングBマスコットがボンネットから姿を現します。

インテリアはクラフトマンシップを感じさせる仕立てで、センターコンソールにはダイヤモンド ミルド アルミニウムのパネル、ナッパレザーシートには「MULLINER」刺繍を採用。

ドアには立体的な3Dレザーパネルを組み合わせ、ムードライティングで車内の色調を細かく調整できます。マリナー仕様ならではの上質なキルティングも取り入れられています。

パワートレインは4リッターV8ツインターボに電気モーターを組み合わせたウルトラ パフォーマンス ハイブリッドを搭載し、最高出力782PS、最大トルク1000Nmを発生。

0-100km／h加速は3.5秒、最高速度は285km／hと、ラグジュアリーセダンでありながら高い動力性能を備えています。

このほか、全輪操舵（AWS）やベントレー ダイナミック ライドなどの制御技術により、安定性と快適性も高いレベルで両立しています。

価格は現行モデルでは公表されていませんが、リリース当時の参考価格（税込）はおよそ3350万〜3650万円と案内されていました。

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SNSには2026年5月中旬、大谷選手がブラックのフライングスパーから降り立つ姿が投稿され、スタジアムへ向かうカートに乗る様子も捉えられました。

投稿を見たユーザーからは「まさかのベントレー」「ポルシェじゃないんだ」といった驚きの声が上がり、「大統領みたいな車やなw」とクルマの雰囲気に触れるコメントも寄せられています。

さらに、「かっけぇな」「めちゃくちゃ似合う」「大谷さん車のチョイスのセンス良いな」といった称賛の声も多く、愛車選びへの関心が広がっています。

移動の一場面ながら、今回も大谷選手のクルマに注目が集まっています。