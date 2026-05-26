本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、人気キャラクター・パペットスンスンとのキャンペーン開催にあわせて、コラボレーションスイーツが続々登場! 見た目のかわいさはもちろん、味わいにもこだわったラインナップとなっています。2026年5月・6月の新商品5品まとめ(5月26日〜6月1日)「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」(280円)「スンスンのふわふわクリーム