◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人・堀田賢慎投手（２５）が３番手で２回１安打無失点２Ｋ。防御率０・００をキープした。１―７と大量ビハインドの６回から登板。８番・海野、投手の大津、１番・正木をテンポ良く打ち取った。続く７回は先頭・周東を中飛。近藤には右翼線二塁打を浴びたが、４番・栗原を外角直球で空振り三振。２死から山本恵を中飛に封じ、踏ん張った。これ