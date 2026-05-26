元大阪府知事で、大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、この日、辞任した巨人の阿部慎之助監督（47）の処遇について言及した。阿部監督は25日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、この日辞任を申し出て受理された。山口オーナーは「暴力を振るった事実は重く、監督を続けることは許されないと判断しました。交流戦の