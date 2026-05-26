元大阪府知事で、大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、この日、辞任した巨人の阿部慎之助監督（47）の処遇について言及した。

阿部監督は25日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、この日辞任を申し出て受理された。山口オーナーは「暴力を振るった事実は重く、監督を続けることは許されないと判断しました。交流戦の直前に重大な不祥事を起こし、ファンの皆様とすべてのプロ野球関係者に深くおわびします」とコメントした。

橋下氏は「違うと思う」とつづり、「今、児童相談所・警察は初動において子供保護のためには過剰気味に動く。その後当事者からきちんと説明があれば社会は許すべき」とつづった。

その理由として「児童相談所・警察の動きで社会的制裁が強すぎれば、児童相談所・警察は過剰気味に動けない。僕は知事・市長時代、あとから間違っていたとしても過剰気味に子供保護に動くように指示を出した。もし児童相談所の対応が間違っていたなら、知事・市長が謝ると。その時に厳しく対応せずに子供の命が失われて後から後悔するよりも、間違ってもいいから過剰に対応して、間違っていれば謝ればいいと」とした。

その上で「児童相談所・警察は子供を保護するためなら過剰気味に動けばいい。しかしその後の当事者の説明で、家庭内で対応できそうであれば、社会は家庭に委ねるべき。過剰な社会的制裁は、むしろ児童相談所や警察の動きを鈍らせる。ファン商売である巨人も、世間からの反発を気にしてこのような対応を取らざるを得ない。あとは社会の反応次第。阿部さんの子供さんを守るためには、社会が阿部さんに反省を求めつつも許していくべき」と私見を述べた。