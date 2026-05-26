◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人-ソフトバンク(26日、東京ドーム)ソフトバンクは3回のアーチで一挙5得点となりました。両チーム無得点で迎えた3回、1番の正木智也選手が則本昂大投手の2球目ストレートを捉え、打球はそのままレフトスタンドへ今季2号ソロ。1軍に昇格してから9試合連続安打となりました。さらに2つの四球で好機をつくると、本塁打と打点でリーグトップの4番・栗原陵矢選手がセンターバックスクリーンへの13号3ラン。一