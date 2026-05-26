「お金があれば幸せになれる」――そう思っていないでしょうか。『なぜかいつも上手くいく人のお金の使い方』(井上裕之／あさ出版)では、累計140万部超のベストセラー作家で歯科医師の井上裕之氏が、多くの富裕層と接してきた経験をもとに、“幸せなお金持ち”と“不幸せなお金持ち”の違いを解説しています。年収と幸福度の研究データも交えながら、「お金だけでは満たされない理由」について紹介します。○幸せなお金持ちと不幸