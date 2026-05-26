8年ぶりのフルモデルチェンジを受けた日産の電気自動車「リーフ」。新型はEVらしい静かで滑らかな走りに加え、日常での使いやすさや上質感をさらに高めたモデルへと進化しました。 今回試乗したのは、大容量78kWhバッテリーを搭載する上級グレード「B7G（2WD）」。WLTCモードでの航続距離は670kmを誇り、プロパイロット2.0も装備した、ほぼフル装備仕様です。実際に乗って感じた新型リーフの実力をレポートします。 ↑今回試