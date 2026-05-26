一般社団法人リーマンサットスペーシズは2026年5月26日、同法人が運営する民間宇宙開発団体「リーマンサット・プロジェクト」で自主開発中の超小型衛星「RSP-P00」について、英国グラスゴーに本拠を置くAlba Orbitalと打ち上げサービス契約を締結したと発表しました。RSP-P00は2028年上半期に、SpaceX（スペースX）のFalcon 9（ファルコン9）ロケットによる相乗りミッションで打ち上げられ、低軌道（LEO）へ投入される予定です。わ