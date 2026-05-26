【「ホロスターズ」一部タレントの配信活動終了】 5月26日 発表 カバーは5月26日、男性VTuberグループ「ホロスターズ」における一部タレントの配信活動終了を発表した。 「ホロスターズ」はホロライブプロダクションにおける男性VTuberグループ。4月3日に運営体制が変更され、今後は個人活動を主軸とすることが明らかになっていたが、タレント一人ひとり