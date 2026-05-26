【「ホロスターズ」一部タレントの配信活動終了】 5月26日 発表

カバーは5月26日、男性VTuberグループ「ホロスターズ」における一部タレントの配信活動終了を発表した。

「ホロスターズ」はホロライブプロダクションにおける男性VTuberグループ。4月3日に運営体制が変更され、今後は個人活動を主軸とすることが明らかになっていたが、タレント一人ひとりの活動方針や将来へのビジョンについて協議を進めた結果、一部タレントについては配信活動を終了することが発表された。

配信活動を終了するタレントは花咲みやびさん、岸堂天真さん、律可さん、アルランディスさん、水無世燐央さん、影山シエンさんの6名。一方で奏手イヅルさん、アステル・レダさん、夕刻ロベルさん、荒咬オウガさん、夜十神封魔さん、羽継烏有さんの6名は活動を継続する。

配信活動を終了するタレントについて、ファンレターは各タレントの活動終了日の当日到着分まで受付。メンバーシップ及び限定コンテンツは活動終了日から3カ月後を目処に終了予定となっている。

今後の「ホロスターズ」について、同社は「“個人活動を主軸とした活動方針”という体制の元、今後もタレントと協調し、活動を継続してまいります」としている。

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