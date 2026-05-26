ワールドカップのメンバー発表は、どんな選手であれ、多少は緊張するものではないだろうか。当落線上の選手であれば、なおさらだ。例えば、ブラジル代表のFWネイマールやスペイン代表のMFガビなどは、自分の名前が呼ばれると喜びを爆発させた。４年に一度のビッグトーナメントに出場できるかどうかは、フットボーラーのキャリアを左右するのだと、改めて実感させられた。そんななか、驚きのコメントを残したのが、日本代表DF