【モデルプレス＝2026/05/26】Snow Manの宮舘涼太が、5月26日放送のTBS系バラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時〜）に出演。第79回カンヌ国際映画祭で話題になっている自身の振る舞いについて言及した。【写真】スノ宮舘涼太、カンヌ国際映画祭で華麗なポージング披露◆宮舘涼太、フォトコールの振る舞い話題に本木雅弘が主演を務める映画『黒牢城』（6月19日公開）が、第79回カンヌ国際映画祭「カンヌ・プレミア